Kassa: grote ontevredenheid over klantenservices

Veel mensen zijn niet blij met de klantenservices van Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen, zegt het consumentenprogramma Kassa. Het programma van BNNVARA heeft dit in het voorjaar gepeild onder meer dan 1800 consumenten. Driekwart van de ondervraagde mensen heeft volgens het programma een slechte ervaring gehad met een klantenservice, zoals lange wachttijden, telefoonnummers die niet of moeilijk zijn te vinden en chatbots die vragen niet begrijpen.

Gemiddeld geven mensen die aan het onderzoek meededen een 5,1 aan klantenservices. In het onderzoek gaat Kassa dieper in op die van energieaanbieders, telecomproviders en zorgverzekeraars. Over dit soort organisaties komen volgens het consumentenprogramma veel vragen binnen. Ongeveer een op de drie klanten van energieaanbieders en telecombedrijven vindt de geboden service onvoldoende.

Klanten van zorgverzekeraars waren vaker tevreden, 17 procent van de consumenten vond de service niet goed. Ook de hulpafdelingen van webwinkels en overheidsorganisaties worden positiever ervaren.

Kassa, die de resultaten van het onderzoek behandelt in de uitzending zaterdag, heeft de klachten voorgelegd aan een aantal veelgenoemde organisaties. Die geven in een reactie aan dat bijvoorbeeld lange wachttijden maar tijdelijk zijn en dat het telefoonnummer goed te vinden is op de website.