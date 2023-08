Marktwaarde Apple onder 3 biljoen dollar na opening Wall Street

De waarde van Apple is na de opening van de beurzen in New York onder de 3000 miljard dollar gezakt. In juni doorbrak het techconcern als eerste bedrijf nog die historische grens. Aanleiding voor de terugval zijn de kwartaalcijfers waar het bedrijf donderdag mee kwam. Die vielen niet in de smaak bij beleggers. Het aandeel verloor 3,2 procent.

Zo zag Apple de verkoop van zijn iPhones, Macs en iPads teruglopen omdat consumenten vanwege de hoge inflatie terughoudender zijn geworden met de aanschaf van nieuwe elektronica. Het is voor Apple het derde kwartaal op rij dat de omzet daalt. Ook de prognoses stelden teleur.

De aandacht van beleggers ging verder uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli met 187.000 arbeidsplaatsen gegroeid. Economen hadden in doorsnee op een aanwas van 200.000 nieuwe banen gerekend. De werkloosheid kwam uit op 3,5 procent. Dat is dan weer een lichte verbetering ten opzichte van de 3,6 procent in juni.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt biedt de centrale bank meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de Fed vrijwel klaar is met die renteverhogingen, maar de nieuwe cijfers lijken daarover vooralsnog weinig zekerheid te bieden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 35.371 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4527 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 14.080 punten.

De cijfers van Amazon, die net als de kwartaalcijfers van Apple donderdag na het slot van de beurzen werden gepubliceerd, waren daarentegen beter dan verwacht. Dat kwam met name door de goede prestaties van de cloudactiviteiten en advertentiedivisie. Ook kwam Amazon met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het aandeel steeg 9 procent.

Beleggingsapp Robinhood leverde 0,1 procent in. Google-moederbedrijf Alphabet heeft zijn belang in Robinhood met bijna 90 procent verkleind. De waarde van dat belang zou nu nog maar 7 miljoen dollar bedragen.

De euro was 1,1022 dollar waard tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 81,86 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 85,47 dollar per vat.