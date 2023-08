Nederlandse brouwers sturen veel meer bier naar het buitenland

Nederlandse brouwers hebben afgelopen jaar veel meer bier in het buitenland afgeleverd dan een jaar eerder. Een reden voor de toename van meer dan een derde noemt het Europees statistiekbureau Eurostat niet, maar de hele Europese Unie samen produceerde ook veel meer bier. De productie is bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Nederland blijft verreweg de grootste bierexporteur van Europa. De 2,6 miljard liter is goed voor meer dan een kwart van de totale Europese export. In 2021 maakten Nederlandse brouwers nog iets minder dan 2 miljard liter bier voor het buitenland. België is met 1,6 miljard liter op ruime afstand de op een na grootste bierexporteur, voor Duitsland.

Duitse brouwers maakten afgelopen jaar wederom de grootste hoeveelheid bier, maar hielden veel daarvan in eigen land. De productie bedroeg 7,6 miljard liter, wat ruim een vijfde is van het totaal in de EU. Spanje volgt met een kleine 4 miljard liter, Nederland is de nummer 4 als wordt gekeken naar de totale productie. Afgelopen jaar werd in de EU bijna 80 liter bier gemaakt per hoofd van de bevolking.

De opmars van alcoholvrij bier is in ieder geval voor even tot een einde gekomen. Net als in 2021 werd er 1,6 miljard liter bier met nauwelijks tot geen alcohol gemaakt. Dat staat nog altijd in schril contrast met ‘normaal’ bier, waarvan ruim 34 miljard liter de brouwerijen verliet. Dat is een groei van 7 procent op jaarbasis.