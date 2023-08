Nintendo omlaag op beurs in Tokio ondanks succes met Zelda

Gamebedrijf Nintendo stond vrijdag bij de verliezers op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse maker van de Switch-spelcomputers kwam met kwartaalresultaten. Nintendo boekte een recordwinst dankzij een grote vraag naar het nieuwste spel van de videogameserie Zelda. Hierdoor werd ook de vraag naar zijn Switch-spelcomputers aangejaagd. Maar beleggers zijn vooral in afwachting van nieuws over een opvolger voor de verouderde Switch.

Het aandeel Nintendo verloor 3,4 procent. Ook verdiende Nintendo flink aan de zeer succesvolle Super Mario-film die eerder dit jaar in de bioscopen draaide. Daardoor namen de inkomsten uit royalty’s flink toe. Maar de Switch is inmiddels ruim zes jaar op de markt en begint dus behoorlijk verouderd te raken.

De beurzen in Aziƫ lieten verder een verdeeld beeld zien. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer is van invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Ook blijft de onverwachte verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid door kredietbeoordelaar Fitch boven de markten hangen. De VS zijn bij Fitch de hoogste kredietwaardigheid kwijtgeraakt. Dat besluit heeft voor behoorlijke onrust op de beurzen gezorgd.

De Nikkei-index in Tokio noteerde tussentijds een min van 0,1 procent. De Hang Seng in Hongkong klom 1 procent en de beurs in Shanghai won 0,5 procent. In het Zuid-Koreaanse Seoul was de Kospi vrijwel onveranderd.

In Sydney ging de All Ordinaries 0,2 procent omlaag. De Australische centrale bank heeft de groeiverwachting voor dit jaar neerwaarts bijgesteld. Volgens de Reserve Bank of Australia zal de economie dit jaar met 1 procent groeien, terwijl eerder op een plus van 1,25 procent werd gerekend. Volgens de bank wordt de economie geremd door de hoge inflatie en renteverhogingen. Wel gaat de inflatie de goede kant op, aldus de centrale bank.