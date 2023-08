Onderzoek: rijden in huurauto komende jaren veel populairder

Huurauto’s worden de komende jaren naar verwachting veel populairder. Branchevereniging BOVAG meldt op basis van een studie die het door accountants- en adviesorganisatie KPMG heeft laten doen dat de omzet van verhuurbedrijven in Nederland tot 2030 met ruim de helft stijgt. Waarschijnlijk nemen minder mensen een eigen auto omdat dit duurder wordt en huren zij in plaats daarvan bijvoorbeeld vaker een voertuig om mee op vakantie te gaan.

Zowel zakelijke rijders als consumenten kiezen de komende jaren voor een huurauto, constateert KPMG. Zij maken de komende jaren steeds vaker de overstap naar elektrisch rijden, maar voor een lange rit naar een vakantiebestemming is dat niet altijd een optie. Dan zou een huurauto interessant kunnen zijn.

Ook voeren steden steeds vaker een strenger beleid op het gebied van auto’s vanwege milieuoverwegingen. Zo is er steeds minder parkeergelegenheid waardoor stedelingen een eigen auto mogelijk vervangen door een huurauto. Ook worden de milieu-eisen voor auto’s om de stad in te komen strenger. Mensen die nog een auto op een fossiele brandstof als benzine hebben, huren dan misschien voor een dagje een schoner voertuig om de stad in te kunnen.

Daarnaast groeit het aantal leasewagens en daardoor zijn bijvoorbeeld ook meer huurauto’s nodig als vervangend vervoer. Ook verwacht KPMG dat er meer zakelijke reizigers komen en dat bedrijven hun wagenpark flexibeler willen inrichten.