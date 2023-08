Reclametopman: adverteerders wachten af wat Musk met X gaat doen

Grote adverteerders nemen een “afwachtende” houding aan na de veranderingen die Elon Musk heeft ingevoerd op Twitter, dat sinds kort is omgedoopt tot X. Veel grote bedrijven vragen zich af welke strategie Musk voor ogen heeft. Dat heeft topman Mark Read van WPP, het grootste reclameconcern ter wereld, vrijdag gezegd.

De naamsverandering heeft veel adverteerders volgens Read verrast. “Klanten kunnen niet begrijpen waar het platform naartoe gaat en wat de gevolgen ervan in de toekomst zullen zijn”, zei Read in antwoord op vragen over de leegloop bij Twitter. “Sommige klanten zijn bereid hun teen er weer in te steken, maar de meesten wachten de ontwikkelingen voorlopig even af.”

In mei 2022 telde het toenmalige Twitter naar eigen zeggen nog 229 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zou volgens Musk nu gestegen zijn naar meer dan 541 miljoen. Inmiddels ondervindt X concurrentie van de app Threads van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook.

X is volgens WPP niet het enige technologiebedrijf dat kampt met dalende advertentie-inkomsten. Na massale ontslagen eerder dit jaar, zijn veel Amerikaanse techreuzen nu fors aan het snijden in hun marketingbudgetten, liet Read weten.

De aandelen van WPP daalden vrijdag op de Londense beurs tussentijds met maar liefst 8 procent, nadat het Britse reclameconcern zijn omzetverwachtingen voor het volledige jaar verlaagde. Sinds het begin van het jaar hebben reuzen als Microsoft, Amazon, Meta en Apple meer dan 100.000 banen geschrapt.

WPP is ook in Nederland actief.