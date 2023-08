Rederij Maersk ziet sterkere krimp containervervoer

De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk verwacht dat het wereldwijde containervolume dit jaar sterker zal dalen dan gedacht. Het bedrijf rekent nu op een krimp van wel 4 procent. Eerder werd gerekend op een krimp van maximaal 2,5 procent.

De wereldeconomie is aan het afzwakken en daardoor worden minder goederen vervoerd per schip vanuit Azië naar Europa en de Verenigde Staten. Vanwege de hoge inflatie kopen mensen bijvoorbeeld minder consumentengoederen, terwijl fabrikanten bestaande voorraden afbouwen voordat nieuwe voorraden worden opgebouwd.

Het in Kopenhagen gevestigde Maersk voelt ook de fors gedaalde tarieven voor vrachtvervoer op zee. De omzet ging in het tweede kwartaal hard omlaag in vergelijking met vorig jaar toen nog pieken waren te zien bij de tarieven. Maersk, dat ongeveer een zesde van de wereldwijde containerhandel controleert, zette een omzet in de boeken van 13 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog bijna 21,7 miljard dollar.

Vorig jaar was er een enorme vraag naar containervervoer vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis. Er waren zelfs tekorten aan transportcapaciteit. Maar nu is er sprake van uitdagende marktomstandigheden voor de containerhandel, aldus Maersk.