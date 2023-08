Toezichthouder ACM waarschuwt voor webshop Femme-Boutique

Consumenten moeten oppassen als ze willen shoppen bij webwinkel Femme-Boutique. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder ontving al tientallen klachten over de webshop, en datzelfde geldt volgens de waakhond voor de Consumentenbond en de politie. De winkel zou regelmatig niet of te laat leveren en niet bereikbaar zijn. Ook klopt informatie op de site niet over bijvoorbeeld de bedenktijd als je kleding, schoenen, beautyproducten en accessoires bestelt.

Volgens de ACM maakt eigenaar E&V vermoedelijk gebruik van zogeheten dropshipping. Dit betekent dat het bedrijf via shop-femmeboutique.nl producten verkoopt die het zelf niet op voorraad heeft, maar die een derde partij maakt en verzendt. Dat is toegestaan, zolang de dropshipper zich houdt aan de regels. Zo moet duidelijk worden vermeld hoe lang het duurt voor een product kan worden geleverd. Maar dat laatste is hier niet het geval. “De informatie op de website over levering, contactgegevens en bedenktijd is onvolledig en onjuist”, aldus de ACM.

Femme-Boutique is telefonisch niet bereikbaar. Wie belt krijgt een bandje te horen met het verzoek een contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen. De toezichthouder heeft zelf ook geprobeerd contact te legen met de webwinkel, maar dat is niet gelukt. Om te voorkomen dat meer consumenten gedupeerd worden heeft de ACM besloten nu een publiekelijke waarschuwing uit te sturen. De waakhond denkt daarbij na over nog meer maatregelen om te voorkomen dat de onderneming achter de site verdere problemen veroorzaakt.