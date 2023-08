Amerikaanse rechter schrapt deel aanklachten in grote zaak Google

Een grote Amerikaanse mededingingsrechtszaak tegen Google wordt dunner dan aanklagers voor ogen hadden. Een rechter heeft verschillende aantijgingen aan het adres van het techconcern geschrapt, omdat volgens hem niet aangetoond is dat de zoekresultaten van Google schade toebrengen aan rivalen zoals restaurantvinder OpenTable en reisplatform Expedia.

Het proces gaat over vermeend monopoliegedrag van Google op de zoekmachinemarkt. Google werd er door Amerikaanse staten van beschuldigd dat het bedrijf het voor internetgebruikers moeilijker had gemaakt om die andere, gespecialiseerde zoekmachines te vinden. Maar volgens de rechter is die bewering niet gebaseerd op bewijs, maar bijna volledig op de mening en speculatie van een expert.

Google had zelf om het oordeel van de rechter gevraagd in een poging de zaak van tafel te krijgen. Uiteindelijk heeft de rechter dat verzoek op bepaalde punten ingewilligd, maar hij liet andere beschuldigingen van de Amerikaanse justitie wel in stand. Daarbij gaat het erom dat Google’s zoekmachine door contracten met bijvoorbeeld smartphonefabrikanten als Motorola en Samsung eigenlijk al als standaard staat ingesteld op de meeste toestellen op het moment dat ze door de consument worden gekocht. Daarmee zou Google concurrenten als Bing van Microsoft en DuckDuckGo onterecht benadelen, is het verwijt.

De zaak, die in september dient, zal zich nu op dat laatste punt concentreren. De rechter heeft al gezegd dat hij nog meer bewijzen wil zien voordat hij kan beslissen of deze deals van Google wel of niet door de beugel kunnen. “Een bedrijf met een monopoliepositie handelt alleen onwettig als zijn gedrag de concurrentie onderdrukt”, geeft de rechter aan. Dat Google’s merknaam “zo alomtegenwoordig is geworden dat woordenboeken het als een werkwoord herkennen” zou daar niets aan afdoen. De aanklagers zullen dus voor elke specifieke beschuldiging met bewijzen moeten komen.

Google laat weten blij te zijn dat de rechter een deel van de claims heeft afgewezen. “We kijken ernaar uit om tijdens het proces te laten zien dat het promoten en distribueren van onze services zowel legaal als concurrentiebevorderend is”, voegt de onderneming daaraan toe. Ook de procureur-generaal van de staat Colorado zei dat hij tevreden is met de mening van de rechter. “We zullen blijven evalueren hoe we het beste kunnen doorgaan en Google’s patroon van illegaal gedrag kunnen vaststellen dat consumenten en concurrentie schaadt.”