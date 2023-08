iPhone-maker Foxconn ziet vraag naar elektronica aantrekken

iPhone-producent Foxconn, een van ’s werelds grootste elektronicafabrikanten, voorspelt dat de verkopen in de komende maanden zullen aantrekken na de dip in de eerste helft van dit jaar. Dat lijkt een gunstig teken voor Apple, waarvoor Foxconn veel apparatuur in elkaar zet. Apple zag de omzet afgelopen kwartaal namelijk voor het derde kwartaal op rij dalen. Het gaat om de langste periode van krimp voor het Amerikaanse technoconcern sinds 2016.

Bij Foxconn, dat formeel Hon Hai Precision Industry heet, ging de omzet in juli nog dik 1 procent omlaag vergeleken met een jaar terug. Maar de opbrengsten lagen wel bijna 11 procent hoger dan in juni. Het Taiwanese bedrijf verklaarde zaterdag dat de maandomzet de op een na hoogste ooit was voor de maand juli. Dat is volgens de onderneming te danken aan “toenemende interesse van klanten” voor onder meer smartphones. In het betreffende segment zag Foxconn zelfs een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. Vandaar dat de prognose voor het derde kwartaal volgens het bedrijf beter is dan voor het tweede kwartaal.

De eerste helft van het jaar is traditioneel een wat mindere periode voor Taiwanese elektronicafabrikanten. Dat komt omdat klanten als Apple doorgaans in de tweede helft van het jaar de meeste nieuwe producten op de markt brengen. Apple zag de verkoop van iPhones, Macs en iPads afgelopen kwartaal nog duidelijk teruglopen, werd donderdag bekend. Het concern uit Cupertino leek daarmee veel last te hebben van de onzekerheid over de economie en de hoge inflatie, waardoor consumenten over de gehele linie hogere uitgaven hebben en de barrière om dure elektronica te kopen groter is.

Beleggers schrokken vrijdag erg van de cijfers van Apple. Op Wall Street hebben ze het aandeel bijna 5 procent lager gezet. Daarmee zakte de marktwaarde van Apple onder de historische grens van 3000 miljard dollar. In juni doorbrak het techconcern als eerste bedrijf ooit nog die grens. Bij analisten was de reactie op de resultaten van Apple toch niet alleen maar negatief. Zo waren kenners van Citi optimistisch over de vooruitzichten voor de onderneming. De firma wees erop dat in september waarschijnlijk de iPhone 15-serie wordt onthuld. Dat zou de verkopen bij Apple weer moeten doen aantrekken.