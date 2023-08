Klokkenluider Panama Papers eist miljoenen voor lekken documenten

De klokkenluider die de Panama Papers in 2016 lekte aan de Süddeutsche Zeitung eist 14,5 miljoen euro van de Duitse politie. De Duitse politie zou namelijk een beloning van miljoenen euro’s hebben bemiddeld voor de lekker, die bekendstaat als John Doe omdat hij altijd anoniem is gebleven. Dit is naar voren gekomen uit nieuw vrijgegeven informatie over het wereldwijde belastingontduikingsschandaal.

Volgens een document uit 2017 dat zaterdag door het Duitse medium Welt is gepubliceerd, zou de naamloze klokkenluider een commissie van 10 procent ontvangen zodra 50 miljoen euro aan belastinginkomsten was teruggevorderd als gevolg van de onthullingen. Een woordvoerder van de Duitse politie, die naar verluidt de deal heeft geregeld, bevestigde de authenticiteit van de brief maar gaf geen verdere details. Ook willen de Duitse autoriteiten niet zeggen hoeveel extra belasting ze hebben kunnen innen, dankzij de gelekte financiële informatie.

De Panama Papers zorgden in 2016 voor wereldwijde opschudding. Destijds kwamen tal van documenten van een juridische dienstverlener uit Panama op straat te liggen. Zo doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet. De premier van IJsland zag zich zelfs genoodzaakt op te stappen. Hij bleek miljoenen aan familiekapitaal bij een offshorebedrijf te hebben ondergebracht. In de stukken kwamen ook de namen voor van talloze bedrijven, ook in Nederland, die via brievenbusfirma’s belastingontduiking leken te faciliteren.