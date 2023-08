Auto-industrie roept Duitsland op meer laadpunten bij te bouwen

Duitsland moet het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s drastisch verhogen om gelijke tred te houden met de verkoop van stekkerwagens. Met die oproep is de VDA, de Duitse vereniging voor de auto-industrie, dit weekend gekomen.

“Om het gestelde doel te bereiken, zou het groeitempo van de laatste twaalf maanden ruwweg moeten worden verviervoudigd”, vertelde de voorzitter van VDA, Hildegard Müller, tegen het tijdschrift Der Spiegel. De Duitse overheid kwam eerder met het streven om het aantal openbare oplaadpunten op te drijven tot 1 miljoen in 2030. Maar daarvan zijn er volgens de VDA nog maar zo’n 90.000 neergezet.

Het tempo waarin er nieuwe laadpunten bijkomen trekt de laatste tijd wel aan. “Dit moet nu zeker doorgaan”, zegt Müller daarover, “want Duitsland heeft nog veel in te halen”. Begin dit jaar was er in ongeveer de helft van alle gemeenten in Duitsland geen enkel openbaar laadpunt en in meer dan acht van de tien gemeenten waren er geen snellaadpunten.

Het aantal elektrische auto’s op de Duitse wegen is de laatste jaren wel aanzienlijk toegenomen. In de eerste helft van dit jaar werden er ongeveer 300.000 volledig elektrische auto’s en plug-inhybrides op kenteken gezet. Stekkerwagens waren in juni zelfs goed voor bijna een kwart van alle nieuwe registraties van personenwagens.

Naast een betere laadinfrastructuur pleit VDA-voorzitter Müller ook voor een uitbreiding van het elektriciteitsnet in Duitsland. Dit speelt volgens haar namelijk een sleutelrol in het succes van elektrische auto’s. “En er is hier nog veel in te halen”, benadrukt ze. Het stroomnet zou volgens haar niet “het knelpunt van e-mobiliteit” mogen worden.