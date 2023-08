Beleggers kijken uit naar cijfers PostNL, ABN AMRO en Disney

Beleggers kunnen in de nieuwe beursweek uitkijken naar de resultaten van PostNL, ABN AMRO en Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. Op Wall Street opent Disney de boeken. Ook komen er onder meer nog nieuwe cijfers over de inflatie in diverse landen, terwijl speculatie over de rente de financiële markten waarschijnlijk ook zal blijven bezighouden.

De cijfers van PostNL staan voor maandag op de agenda. De aandacht zal onder meer uitgaan naar het aantal verwerkte pakketten. Dat liep begin dit jaar nog terug, evenals de omzet. Voor het tweede kwartaal verwachtte financieel directeur Pim Berendsen eerder nog resultaten in lijn met die van vorig jaar.

ABN AMRO en Ahold Delhaize volgen woensdag met hun cijfers. ABN AMRO zal waarschijnlijk geprofiteerd hebben van de gestegen rente. Daardoor lukte het in het eerste kwartaal ook al om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald. Vorige week meldde ING al dat het zijn winst bijna had verdubbeld dankzij de hogere rente.

Bij Ahold Delhaize gaat de aandacht opnieuw naar de hogere prijzen in de supermarkt. Mede daardoor steeg de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar behoorlijk. De winst ging ook omhoog. Maar dat laatste was vooral te danken aan de resultaten in de Verenigde Staten. In Europa waren de marges juist flinterdun, omdat Ahold zijn prijzen niet meer wilde verhogen dan nodig. Anders zou dat klanten kunnen afschrikken.

Disney publiceert zijn cijfers later op woensdag, na het beursslot op Wall Street. Het Amerikaanse media- en entertainmentconcern boekte in het eerste kwartaal nog gemengde resultaten. De verliezen bij de videostreamingtak werden aanzienlijk teruggebracht. Zo verhoogde het bedrijf de prijzen en gaf het minder uit aan reclame voor Disney+. Dat had wel tot gevolg er 4 miljoen abonnees bij de dienst vertrokken.

Andere bedrijven die nog met cijfers komen zijn bijvoorbeeld het Duitse chemieconcern Bayer en de Amerikaanse pakketbezorger UPS. Te midden van al die cijfers blijven beleggers waarschijnlijk ook scherp letten op het bredere economische beeld. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Federal Reserve vrijwel klaar is met zijn renteverhogingen, maar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt leken vrijdag daarover vooralsnog weinig zekerheid te bieden. Dit weekend zei Fed-bestuurder Michelle Bowman niet voor niets dat er mogelijk verdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie terug te dringen.