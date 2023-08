Irak blokkeert Telegram vanwege zorgen over nationale veiligheid

De Iraakse autoriteiten hebben berichtendienst Telegram in het land geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het ministerie van communicatie van Irak beticht de app er daarbij van een platform te bieden aan mensen die gegevens van de overheid en burgers lekken.

De app wordt in Irak veel gebruikt voor het versturen van berichten, maar ook als nieuwsbron en voor het delen van content. Sommige kanalen bevatten grote hoeveelheden persoonlijke gegevens, waaronder de namen, adressen en familiebanden van Irakezen.

Het ministerie heeft in een verklaring laten weten dat het de app gevraagd had met aanpassingen te komen. Telegram zou gebruikers die gegevens van officiƫle staatsinstellingen en de persoonlijke gegevens van burgers lekken van zijn dienst moeten verwijderen. Maar het bedrijf gaf geen gehoor aan het verzoek.

Naar eigen zeggen respecteert de Iraakse overheid de rechten van burgers op vrijheid van meningsuiting en communicatie. Maar tegelijkertijd zou er ook een verantwoordelijkheid liggen op het vlak van de veiligheid van de staat en zijn instellingen. Telegram heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar door persbureau Reuters.

Onlangs liet een woordvoerder van Islamitische Staat (IS) nog van zich horen via Telegram. Zo bevestigde de terreurorganisatie donderdag de dood van zijn leider Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi. Ook werd via de berichtendienst wereldkundig gemaakt dat Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi zijn opvolger is. IS werd in 2017 verslagen in Irak en twee jaar later in Syriƫ. Slapende cellen plegen echter nog steeds aanslagen in beide landen.