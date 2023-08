Musk betaalt rekening voor rechtszaken rond gebruik X

Musk gaat de advocaatkosten betalen van mensen die in de problemen zijn gekomen op hun werk door berichten of likes op X, zijn sociale medium dat tot voor kort Twitter heette.

“Als je oneerlijk bent behandeld door je werkgever vanwege iets dat je op dit platform hebt gepost of geliket, betalen wij de juridische kosten”, liet Musk in de nacht van zaterdag op zondag op X weten. Hij voegde daaraan toe dat er geen limiet aan die bijstand zit.

X zegt zich in te zetten voor de vrijheid van de gebruikers van het sociale medium. Vorige week maakte het bedrijf bekend juridische stappen te nemen tegen een organisatie die zich bezighoudt met campagnes tegen het online zaaien van haat. X beticht het Center for Countering Digital Hate (CCDH) er onder meer van de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen. “Wij geloven dat mensen van alle achtergronden en overtuigingen het recht moeten hebben om zich vrij te uiten, zolang ze dat doen binnen de grenzen van de wet”, aldus het bedrijf toen in een blogpost.