Belgische piloten Ryanair gaan weer staken

Piloten van Ryanair die in België wonen gaan zaterdag 14 en zondag 15 augustus opnieuw staken, meldt persbureau Belga. Het werk wordt naar verwachting neergelegd in Charleroi, een luchthaven waar ook veel Nederlanders gebruik van maken. Het is nog niet bekend hoeveel vluchten er geschrapt gaan worden als gevolg van de staking.

Het is de derde staking van de piloten deze zomer, na eerder al tweedaagse stakingen te hebben gehouden in juli. Ze eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden.

Vliegmaatschappij Ryanair moest in het laatste weekend van juli, op het hoogtepunt van het drukke zomerseizoen, bijna honderd vluchten van luchthaven Charleroi schrappen als gevolg van de stakingen. Het ging om vakantiebestemmingen als Nîmes, Venetië en Malaga.

De Ierse prijsvechter kampt al lange tijd met stakingen door ontevreden piloten. Die willen onder meer een beter salaris, nu de luchtvaart na de coronacrisis weer is aangetrokken.