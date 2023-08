Coronavaccinmaker BioNTech duikt omlaag op positief Wall Street

Beleggers op Wall Street lieten coronavaccinmaker BioNTech maandag hard vallen. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het biotechnologiebedrijf een verlies heeft geleden van 190 miljoen euro in het afgelopen kwartaal door de ingestorte vraag naar zijn coronaprikken. Het aandeel van de in New York genoteerde Duitse onderneming verloor 7,5 procent.

BioNTech voorziet dat de vraag naar zijn coronavaccins in de tweede helft van dit jaar echter weer gaat stijgen. Pfizer, die het middel samen met BioNTech ontwikkelde, werd 1,9 procent meer waard. Dit aandeel werd eerder al flink afgestraft door een ingezakte vraag naar coronavaccins.

Ook entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery (plus 3,6 procent) vond de weg omhoog. Het bedrijf profiteerde van het succes van de Barbie-film die het heeft geproduceerd. De inkomsten uit de ticketverkopen van de film stegen afgelopen weekend wereldwijd tot boven de 1 miljard dollar.

De Barbie-film met hoofdrollen voor Margot Robbie en Ryan Gosling kwam ruim drie weken geleden uit in de bioscopen. Samen met de film Oppenheimer zorgt de Barbie-film voor flink meer bezoekers in de bioscopen. Dat is gunstig voor de Amerikaanse bioscoopketens AMC Entertainment (plus 3,9 procent) en Cinemark (plus 3,1 procent). Speelgoedbedrijf Mattel is eigenaar van de Barbie-merkrechten en won ruim 4 procent.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 35.473,13 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4518,44 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde met een winst van 0,6 procent op 13.994,4 punten.

Ook investeringsbedrijf Berkshire Hathaway van miljardair en belegger Warren Buffett meldde resultaten. Berkshire Hathaway heeft in het afgelopen kwartaal een miljardenwinst geboekt omdat beursgenoteerde bedrijven waar het investeringsvehikel in belegt in waarde zijn gestegen. Het gaat bijvoorbeeld om aandelen Apple. Het bedrijf won 3,4 procent.

Apple zelf ging met een verlies van 1,7 procent verder onderuit na het eerdere koersverlies op vrijdag. Toen leverde het aandeel al bijna 5 procent in vanwege tegenvallende cijfers. Daarmee zakte de marktwaarde van het techbedrijf onder de historische grens van 3000 miljard dollar.