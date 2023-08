Coronavaccinmaker BioNTech onderuit op Wall Street na resultaten

Coronavaccinmaker BioNTech is maandag hard onderuitgegaan op Wall Street. De in New York genoteerde Duitse biotechnoloog zag de omzet in het afgelopen kwartaal hard dalen omdat er nu veel minder vraag is naar inentingen tegen het coronavirus, die BioNTech samen met Pfizer ontwikkelde. BioNTech werd 6 procent minder waard, Pfizer verloor een fractie.

Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery profiteerde aan het begin van de week niet direct van het succes van de Barbie-film die het heeft geproduceerd. De inkomsten uit de ticketverkopen van de film stegen afgelopen weekend wereldwijd tot boven de 1 miljard dollar. Het aandeel Warner Bros zakte desondanks 0,2 procent.

De Barbie-film met hoofdrollen voor Margot Robbie en Ryan Gosling kwam ruim drie weken geleden uit in de bioscopen. Samen met de film Oppenheimer zorgt de Barbie-film voor flink meer bezoekers aan bioscopen. Dat is gunstig voor de Amerikaanse bioscoopketens AMC Entertainment (plus 2,5 procent) en Cinemark (plus 1,8 procent). Speelgoedbedrijf Mattel is eigenaar van de Barbie-merkrechten en won 2,3 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 35.303 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4495 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging een fractie vooruit tot 13.906 punten.

Ook investeringsbedrijf Berkshire Hathaway van de bekende miljardair en belegger Warren Buffett meldde resultaten. Berkshire Hathaway heeft in het afgelopen kwartaal een miljardenwinst geboekt omdat beursgenoteerde bedrijven waar het investeringsvehikel in belegt in waarde zijn gestegen. Het gaat bijvoorbeeld om aandelen van Apple. Het bedrijf won ruim 2 procent.

Apple zelf ging met een verlies van 1,6 procent verder onderuit na het eerdere koersverlies op vrijdag. Toen leverde het aandeel al bijna 5 procent in vanwege tegenvallende cijfers. Daarmee zakte de marktwaarde van het techbedrijf onder de historische grens van 3000 miljard dollar.

Amazon maakte die dag juist een sprong van meer dan 8 procent dankzij goed ontvangen resultaten van het webwinkel- en technologieconcern. Maandag kreeg Amazon er een fractie bij.