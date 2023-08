Financieel directeur Tesla per direct vervangen

De Amerikaanse autofabrikant Tesla heeft financieel directeur Zachary Kirkhorn per direct vervangen. De reden voor zijn vertrek is door de elektrische autofabrikant niet bekendgemaakt.

Kirkhorn, die de rol van financieel directeur sinds begin 2019 vervulde, dankt op sociaalnetwerksite LinkedIn topman Elon Musk voor zijn leiderschap. “Onderdeel zijn van dit bedrijf is een speciale ervaring”, zegt hij. “Ik ben extreem trots op het werk dat we samen hebben gedaan.” Kirkhorn blijft tot het einde van het jaar opvolger Vaibhav Taneja inwerken.

De directiewisseling komt voor marktkenners als een verrassing en zorgt voor extra onzekerheid in een turbulente tijd. Tesla is nog altijd veruit de grootste fabrikant van elektrische voertuigen op de Amerikaanse thuismarkt, maar krijgt te maken met steeds hevigere concurrentie over heel de wereld. Hierdoor moest het bedrijf eerder al onder meer forse prijsverlagingen doorvoeren.