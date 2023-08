Flinke winstdaling Saudi Aramco door lagere olieprijzen

De winst van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is in het tweede kwartaal fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder, met name vanwege de lagere olieprijzen. De winst zakte met 38 procent, maar er bleef onder de streep nog altijd een bedrag van ruim 30 miljard dollar over voor ’s werelds grootste olie-exporteur.

Naast de gedaalde olieprijzen heeft het bedrijf ook te maken met een lagere productie. Saudi-Arabië is bezig de olieproductie te verminderen om zo de prijzen te stuwen. Vorige week werd nog bekend dat ook in september de dagelijkse productie met 1 miljoen vaten per dag wordt verminderd. De Saudi’s kunnen zelfs nog dieper gaan snijden in de productie om de olieprijzen te stutten.

Momenteel produceert Saudi-Arabië ongeveer 9 miljoen vaten olie per dag (van 159 liter), terwijl de dagelijkse capaciteit op circa 12 miljoen vaten ligt. Het land is bezig met investeringen om die productiecapaciteit te vergroten tot 13 miljoen vaten in 2027.

Vorig jaar boekte Saudi Aramco nog een recordwinst van 161 miljard dollar dankzij de scherp gestegen olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Het dividend dat het staatsbedrijf betaalt is een belangrijke inkomstenbron voor de Saudische overheid die meer dan 90 procent van de aandelen bezit.