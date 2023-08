Ingestorte vraag coronavaccins leidt tot stevig verlies BioNTech

Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, bekend van het coronavaccin met Pfizer, heeft afgelopen kwartaal 190 miljoen euro verlies geleden omdat de vraag naar het coronavaccin is ingestort. Het bedrijf geeft daarom dit jaar minder uit aan de ontwikkeling van medicijnen. BioNTech werkt bijvoorbeeld ook aan middelen tegen kanker en vaccins tegen tuberculose.

Het budget voor onderzoek en ontwikkeling is bijgesteld naar 2 tot 2,2 miljard euro. Eerder hield het bedrijf rekening met 2,4 tot 2,6 miljard euro aan uitgaven op dat vlak.

BioNTech verwacht dit jaar nog steeds voor ongeveer 5 miljard euro aan coronavaccins te verkopen. In het najaar krijgen sommige mensen weer een prik. Zo kunnen in Nederland zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen dan een nieuwe prik halen, meldde minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) afgelopen maand. Daarvoor wordt de nieuwe versie van het vaccin van BioNTech en Pfizer gebruikt.

Het totaal aan inkomsten in april, mei en juni kwam uit op 167,7 miljoen. Dat is veel minder dan een jaar eerder. Toen was de omzet bijna 3,2 miljard euro. In dezelfde maanden vorig jaar maakte het bedrijf nog een nettowinst van 1,7 miljard euro dankzij de coronavaccins.