KLM moet omvliegen door sluiten luchtruim Niger

Enkele vluchten van luchtvaartmaatschappij KLM moeten omvliegen na het sluiten van het luchtruim boven Niger. Reizigers zijn daardoor gemiddeld zo’n vijftien tot twintig minuten langer onderweg, laat een woordvoerster weten.

Het gaat onder meer om de vluchten van en naar Johannesburg en Kaapstad, aldus de zegsvrouw. Ook reizigers in en uit de richting van de Ugandese stad Entebbe zijn iets langer onderweg. Passagiers op vluchten van en naar de Ghanese hoofdstad Accra en de Nigeriaanse stad Lagos ervaren in mindere mate last van omvliegen, vertelt de woordvoerster.

De militaire junta in Niger besloot het luchtruim boven het land zondagavond voor onbepaalde tijd te sluiten. Dat besluit, dat het bewind aankondigde op de nationale televisie, werd genomen vanwege de dreiging van een interventie in Niger.

Air France heeft als gevolg van het besluit vluchten van en naar Ouagadougou in Burkina Faso en Bamako in Mali opgeschort tot vrijdag. Ook vluchten van British Airlines worden omgeleid. Het Duitse ministerie van Defensie noemde het besluit van de junta een tegenslag voor het Duitse leger, dat militairen in buurland Mali heeft. Het sluiten van het luchtruim bemoeilijkt het terugtrekken van hen, aldus een woordvoerder.

Niger is niet het enige Afrikaanse land waarboven het luchtruim gesloten is. Er zijn ook beperkingen van kracht boven Soedan en Libië.