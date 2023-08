Milieuclub wil dat overheid ingrijpt bij inzameling statiegeld

De overheid moet ingrijpen nu bij lange na niet genoeg plastic flessen met statiegeld zijn opgehaald, vindt milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Uit een rapportage van het Afvalfonds Verpakkingen komt naar voren dat 68 procent van de plastic flessen terug ingeleverd wordt, terwijl de wettelijke doelstelling is vastgelegd op 90 procent.

Het bedrijfsleven mag het geld houden als de consument het statiegeld niet ’terugvraagt’ door flessen in te leveren, zegt Recycling Netwerk Benelux. De milieuorganisatie heeft berekend dat de bedrijven daardoor afgelopen jaar 84 miljoen euro extra hebben verdiend. “Dit geld zou het bedrijfsleven af moeten dragen aan de overheid”, zegt directeur Rob Buurman. De organisatie hoopt dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) dwangsommen gaat uitdelen.

Ook is de milieuorganisatie nog steeds kritisch over de regeling. “Er zijn veel te weinig plekken waar de consument zijn of haar geld terugkrijgt en het statiegeldbedrag is te laag.” Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om flessen in te leveren bij de bioscoop of het pretpark. Op flessen van minder dan 1 liter zit 15 cent statiegeld. Voor grotere flessen geldt een statiegeldbedrag van 25 cent.

Het statiegeld op kleine plastic flessen werd op 1 juli 2021 ingevoerd. Hierdoor zijn in 2022 volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de helft minder kleine flessen in het zwerfafval gevonden dan in 2020. Het Afvalfonds Verpakkingen noemt het statiegeld dus een effectieve manier om zwerfafval terug te dringen.