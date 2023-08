Noodweer Slovenië is officieel calamiteit, schade wordt vergoed

Het Calamiteitenfonds heeft het deel van Slovenië dat kampt met noodweer en aardverschuivingen maandag aangewezen als officiële calamiteit. Daardoor vergoedt het fonds nu kosten die reizigers hebben gemaakt voor bijvoorbeeld reisaanpassingen, repatriëring en niet-genoten vakantiedagen.

De calamiteit gaat met terugwerkende kracht in vanaf afgelopen vrijdag en geldt voor mensen die tijdens het noodweer al in Slovenië waren, laat een woordvoerster weten. Reizigers kunnen de kosten terugvragen via hun reisorganisatie.

Slovenië kreeg vorige week te maken met zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen, waardoor onder meer twee Nederlanders zijn overleden. Het nationale milieuagentschap van dat land verwacht maandag nog maar een paar regenbuien. Het waterpeil van de rivier de Mur, op de grens met noorderbuur Oostenrijk, is sinds zondagavond aan het dalen. Het gevaar voor aardverschuivingen blijft nog wel.

De alarmcentrale van de ANWB, Eurocross en SOS International lieten eerder weten zo’n dertig meldingen te hebben ontvangen van kapotte voertuigen en weggespoelde spullen. Die laatste organisatie heeft getroffen Nederlanders zondag met bussen opgehaald uit Slovenië.