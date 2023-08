PostNL fors omhoog op beurs Amsterdam na cijfers

Het aandeel PostNL stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurs van Amsterdam. De post- en pakketbezorger kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en verhoogde ook zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Dat werd beloond door beleggers met een koerswinst van meer dan 6 procent voor PostNL bij de kleinere fondsen op het Damrak.

PostNL denkt nu dat de brutowinst dit jaar hoger zal uitvallen dan gedacht. Ook komen de kosten voor een eerder aangekondigde reorganisatie lager uit dan eerder was voorzien. “We zijn blij dat we de verwachtingen voor het tweede kwartaal op rij hebben overtroffen”, aldus PostNL-topvrouw Herna Verhagen in een toelichting op de resultaten. Volgens haar is de hoeveelheid verwerkte pakketten eerder dan verwacht gegroeid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 771,31 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 913,69 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tekenden verliezen tot 0,3 procent op.

In de hoofdindex waren fusieconcern DSM-Firmenich, chemicaliƫndistributeur IMCD en chipbedrijf Besi koplopers met plussen tot 1,3 procent. Hekkensluiter in de AEX was ING met een min van 2,4 procent. Branchegenoot ABN AMRO volgde met een verlies van 0,7 procent.

In de MidKap waren kunstmestbedrijf OCI, investeringsplatform Allfunds en apothekentoeleverancier Fagron de lijstaanvoerders met plussen tot 1,2 procent. Biotechnoloog Galapagos, verlichtingsproducent Signify en de aanbieder van postkluisjes InPost vormden de achterhoede bij de middelgrote fondsen met dalingen tot 2 procent.

In Frankfurt kwam Siemens Energy met cijfers en werd daarop ruim 2 procent lager gezet. Het Duitse energiebedrijf kampt met aanhoudende en kostbare problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Siemens Energy verwacht daardoor miljarden aan verliezen te lijden en gaat nu die activiteiten tegen het licht houden. In november moeten dan details gemeld worden over de plannen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 82,61 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 86,06 dollar per vat. De euro was 1,0981 dollar waard, tegen 1,1037 dollar bij het Europese beursslot op vrijdag.