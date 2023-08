PostNL grote winnaar op het Damrak na goed ontvangen resultaten

PostNL was maandag de grote winnaar op het Damrak dankzij goed ontvangen prestaties over het afgelopen kwartaal. Ook verhoogde de post- en pakketbezorger zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Beleggers beloonden PostNL daarvoor met een plus van 9,5 procent.

PostNL profiteerde met name van groei bij de pakketbezorging, vooral bij internationale klanten. Topvrouw Herna Verhagen verklaarde dat het bedrijf voor het tweede kwartaal op rij de verwachtingen heeft overtroffen.

De Amsterdamse AEX-index sloot 0,1 procent lager op 772,13 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 912,85 punten. De aandelenbeurzen in Parijs, Londen en Frankfurt bleven net als de hoofdindex in Amsterdam nagenoeg gelijk.

Chemicaliƫndistributeur IMCD en chipbedrijf Besi waren koplopers in de AEX met plussen tot 2,6 procent. ING behoorde tot de dalers met een min van een kleine 2 procent. Het aandeel ging ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel ING geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Apothekentoeleverancier Fagron en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen voerden de MidKap aan met plussen van boven de 2 procent. Biotechnoloog Galapagos was de negatieve uitschieter bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van bijna 6 procent. Verlichtingsproducent Signify verloor een kleine 3 procent onder druk van een adviesverlaging door analisten van ING.

In Frankfurt werd Siemens Energy ruim 6 procent lager gezet na bekendmaking van cijfers. Het Duitse energiebedrijf kampt met aanhoudende en kostbare problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Siemens Energy verwacht daardoor miljarden aan verliezen te lijden en gaat nu die activiteiten tegen het licht houden. In november moeten dan details gemeld worden over de plannen.

Vrachtwagenfabrikant Daimler Truck verloor 0,7 procent in Frankfurt. De financieel directeur van het Duitse bedrijf is bij een ongeval om het leven gekomen, aldus Daimler Truck.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 81,90 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 85,33 dollar per vat. De euro was 1,1002 dollar waard, tegen 1,1037 dollar bij het Europese beursslot op vrijdag.