Producent Final Fantasy-videogames onderuit op beurs Tokio

De Japanse producent van de populaire Final Fantasy-computerspellenreeks ging maandag fors onderuit op de beurs in Tokio. Dat bedrijf Square Enix Holdings kwam vrijdag na het slot van de beurshandel in Japan met tegenvallende cijfers. De koers dook maandag daarop meer dan 12 procent omlaag.

Volgens Square Enix ging de operationele winst in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 79 procent omlaag. De omzet nam wel toe, dankzij de lancering van de videogame Final Fantasy XVI. Het in Tokio gevestigde Square Enix zit ook achter de bekende Dragon Quest-spellen.

De Nikkei in Tokio noteerde richting het slot van de handel een plus van 0,2 procent. Beleggers in Aziƫ kauwen nog na op het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen. Elders in de regio waren de koersenborden roodgekleurd. De graadmeters in Seoul, Sydney en Shanghai leverden tot 0,6 procent in. De Hang Seng in Hongkong ging een fractie omlaag in afwachting van cijfers over de Chinese inflatie die later deze week naar buiten komen.

Op de beurs in Shanghai kon Hua Hong Semiconductor op aandacht rekenen. Het Chinese chipbedrijf ging naar de beurs in Shanghai en haalde daar met een aandelenverkoop omgerekend bijna 3 miljard dollar op. Het is van de grootste beursgangen in de Aziatische regio van dit jaar.

In de tussentijdse handel liet Hua Hong Semiconductor een koerssprong van wel 15 procent zien in Shanghai, al zakte de koerswinst later weer wat in. Hua Hong Semiconductor heeft al een notering in Hongkong.