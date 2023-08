ACM: grote aanbieders pakketreizen nog onduidelijk over prijzen

De grote aanbieders van pakketreizen in Nederland vermelden hun prijzen niet op de juiste manier. Daardoor is het voor consumenten mogelijk niet duidelijk wat de uiteindelijke kosten zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed onderzoek naar twaalf reisorganisaties. Elf daarvan gingen de fout in.

De verplichte bijkomende kosten werden niet op de juiste manier vermeld. Ook konden consumenten pakketreizen regelmatig niet boeken voor de prijs die als eerste getoond werd op de websites.

“De prijs is voor de consument een van de belangrijkste criteria bij zijn keuze. Met duidelijke prijzen waarin alle verplichte kosten zitten, kunnen consumenten de verschillende reisaanbiedingen goed vergelijken. We willen voorkomen dat zij aan het eind van het boekingsproces of zelfs op hun reisbestemming geconfronteerd worden met onverwachte kosten”, stelt de toezichthouder.

De ACM geeft de bedrijven nu acht weken om hun zaken op orde te brengen. Doen zij dit niet of onvoldoende dan gaat de ACM “sancties” inzetten. “Wij verwachten van alle partijen dat zij hun prijzen inclusief alle verplichte kosten vermelden en dat het aanbod ook te boeken is voor de aangegeven prijs.”

De Consumentenbond concludeerde afgelopen maart al dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleiden met lokkertjes. Meer dan acht op de tien reizen die de organisatie bekeek, waren niet voor de aanbiedingsprijs te boeken. De bond had klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie en vroeg de ACM om in te grijpen.

Frank Oostdam, directeur van reiskoepel ANVR, is het in “grote lijnen eens” met de aanbevelingen van de ACM. “We zijn het volledig eens dat we op het moment van boeken goed inzicht moeten geven in alle kosten”, zegt de directeur. De reisbranchevereniging houdt volgens hem eind deze week een bijeenkomst met de achterban “om te benadrukken” dat hier aan moet worden voldaan.

Oostdam is het echter oneens met de ACM dat ook lokale heffingen in één prijs genoemd moeten worden. “Die eis is niet redelijk en daarover willen we met de ACM in gesprek. Dan zou je dus alle lokale heffingen, zoals een milieuheffing, in vreemde valuta moeten gaan omrekenen tot een europrijs in één prijs. Dat is geen doen”, stelt Oostdam.

Volgens hem klagen consumenten hier ook niet over. “Ze vallen terecht over lokkertjes en gebrek aan transparantie, maar niet hierover. De ACM is hier echt spijkers op laag water aan het zoeken”, zegt de directeur.