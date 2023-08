AEX verder omlaag, Italiaanse banken onderuit in Milaan

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omlaag. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de voortzetting van het cijferseizoen. Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld zodat de Amerikaanse centrale bank de rente niet nog verder hoeft te verhogen.

Op de beurs in Milaan was er veel commotie. Daar gingen de Italiaanse banken flink onderuit. De regering van de Italiaanse premier Giorgia Meloni gaat namelijk extra belasting heffen op de zogeheten overwinsten van banken in het land. De stap volgt op kritiek van Meloni op de aanhoudende renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB). De banken zien daardoor hun winsten flink stijgen door hogere rente-inkomsten. Spaarders ontvangen echter maar weinig meer rente, terwijl de leenkosten van bedrijven en huishoudens fors zijn gestegen.

De grote Italiaanse banken UniCredit en Intesa Sanpaulo verloren dik 6 procent en bijna 8 procent. De hoofdindex in Milaan zakte daardoor ruim 2 procent. Ook andere Europese banken moesten het overwegend ontgelden. Dat kwam mede doordat kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaarderingen voor verschillende kleinere banken in de Verenigde Staten heeft verlaagd. Daarnaast waarschuwde Moody’s dat de ratings van sommige grote banken mogelijk ook worden verlaagd.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 765,82 punten. De MidKap daalde ook 0,8 procent, tot 905,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.

ING (min 2,3 procent) was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Concurrent ABN AMRO komt woensdag met resultaten en hield het verlies beperkt tot 0,8 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag ook de boeken opent, was de sterkste stijger met een plus van 0,6 procent.

Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich en staalconcern ArcelorMittal verloren 2,1 en 1,8 procent. Beide bedrijven hadden last van de zwakke handelscijfers uit China, waar de export en de import een flinke daling lieten zien. De cijfers zijn een nieuw bewijs dat het herstel van de op een na grootste economie ter wereld hapert.

De euro was 1,0971 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 80,66 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 83,93 dollar per vat.