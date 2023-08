Arcelor onderaan in lagere AEX na zwakke Chinese cijfers

ArcelorMittal was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De staalproducent had last van de zwakke handelscijfers uit China, waar zowel de export en de import een flinke daling lieten zien. De cijfers zijn een nieuw bewijs dat de op een grootste economie ter wereld kampt met een zwakke buitenlandse en binnenlandse vraag naar zijn goederen.

Beleggers wachten daarnaast vooral op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld zodat de Amerikaanse centrale bank de rente niet nog verder hoeft te verhogen.

In Nederland bevestigde statistiekbureau CBS dat de kosten van het levensonderhoud in juli met 4,6 procent zijn gestegen. In juni gingen de consumentenprijzen nog met 5,7 procent omhoog.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 769,66 punten. De MidKap daalde ook 0,3 procent, tot 910,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Naast ArcelorMittal (min 1,8 procent) stond ABN AMRO in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 1,6 procent. De bank komt woensdag met kwartaalresultaten. Concurrent ING daalde 1,5 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag ook de boeken opent, won 0,3 procent. Dataleverancier RELX was de sterkste stijger met een plus van 0,6 procent.

In de MidKap stond apothekersbedrijf Fagron (plus 3 procent) bovenaan dankzij een positief analistenrapport van KBC Securities. Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 1,7 procent.

PostNL zakte ruim 1 procent. De post- en pakketbezorger werd maandag nog 9,5 procent meer waard dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook verhoogde het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar. Bayer daalde 0,2 procent in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern, dat eind juli al een waarschuwing gaf, leed afgelopen kwartaal een miljardenverlies.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 81,46 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 84,81 dollar per vat.