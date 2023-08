Banken verliezen op Wall Street na kredietverlaging Moody’s

Amerikaanse banken zijn dinsdag lager geëindigd op de beurzen van New York. Dat gebeurde nadat kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaarderingen voor tien kleinere banken in de Verenigde Staten heeft verlaagd. Moody’s waarschuwde dat ook grotere banken, zoals Bank of New York Mellon en U.S. Bancorp mogelijk een lagere waardering kunnen verwachten.

Bank of New York Mellon eindigde de handelsdag 1,3 procent lager, Goldman Sachs en Bank of America verloren respectievelijk 2,1 procent en 1,9 procent. Een opvallende stijger was U.S. Bancorp, al ging het om een lichte winst van 0,3 procent.

De Dow-Jones index sloot 0,5 procent lager op 35.314,49 punten. De hoofdindex had maandag nog de grootste dagwinst sinds 15 juni geboekt. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4499,38 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 13.884,32 punten.

Een van de sterkste dalers naast de banken was Beyond Meat (min 14,3 procent). De fabrikant van vleesvervangers ging hard onderuit, nadat was gebleken dat het bedrijf het afgelopen kwartaal de omzet flink zag dalen. Vooral de verkopen van de vegetarische alternatieven voor burgers en worstjes in de VS vielen tegen. Beyond Meat verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

Eli Lilly maakte dan weer een koerssprong van 14,9 procent. De farmaceut verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst dit jaar, dankzij sterke prestaties in het afgelopen kwartaal. Zo wist het concern de winst in het tweede kwartaal met 85 procent op te voeren dankzij de sterke verkopen van zijn diabetesmedicijn Mounjaro.

Nvidia verloor 1,7 procent. Het chipbedrijf heeft aangekondigd een nieuwe chip te ontwikkelen die in het tweede kwartaal van volgend jaar in productie moet gaan. De Grace Hopper Superchip, kortweg GH200, heeft meer capaciteit en een hogere snelheid. Daarmee hoopt Nvidia de markt voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI) nog beter te kunnen bedienen.

De olieprijzen veerden in de loop van de dag wat op, nadat de Amerikaanse overheid had aangegeven meer olie te kunnen produceren dan eerder verwacht. Daarmee lijkt er wereldwijd toch meer olie beschikbaar te komen. Eerder kondigde Saudi-Arabië nog aan de productie ook in september met dagelijks 1 miljoen vaten terug te schroeven. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 82,83 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 86,07 dollar per vat.

De euro was 1,0957 dollar waard, tegen 1,0952 dollar bij het slot van de beurzen in Europa.