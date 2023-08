Beurzen Azië gemengd na zwakke Chinese handelscijfers

De Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op zwakker dan verwachte Chinese handelscijfers. Die wakkerden de zorgen aan over het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld. De koersuitslagen bleven verder beperkt in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat donderdag op het programma staat. Dan wordt mogelijk duidelijk of de inflatie in de grootste economie ter wereld genoeg is afgekoeld zodat de Federal Reserve de rente niet nog verder hoeft te verhogen.

De beurs in Shanghai bleef vrijwel vlak en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,4 procent. De Chinese uitvoer zakte in juli met 14,5 procent. Dat was de grootste daling sinds juli 2020. Niet alleen de buitenlandse vraag naar Chinese goederen was zwak, ook de binnenlandse vraag viel tegen. Zo daalde de import met ruim 12 procent, terwijl economen gepolst door persbureau Reuters hadden gerekend op een daling met 5 procent.

De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,1 procent bij en de Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 0,2 procent in de plus. Een verdere afname van de bestedingen van Japanse huishoudens zorgde daarbij voor enige koersdruk. Die uitgaven namen in juli voor de vierde maand op rij af.

SoftBank steeg 1,5 procent voorafgaand aan de kwartaalresultaten van de Japanse techinvesteerder, die na de slotbel bekend worden gemaakt. Toshiba klom 0,6 procent. Het noodlijdende Japanse techconcern liet bij de publicatie van de resultaten weten dat de eerder aangekondigde deal van rond de 14 miljard dollar (bijna 13 miljard euro) om het bedrijf van de beurs te halen dinsdag zal worden gelanceerd.