CNV: vrouwelijke beveiligers Schiphol starten petitie om werkdruk

Vrouwelijke beveiligingsmedewerkers van luchthaven Schiphol zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. Volgens vakbond CNV is de petitie binnen een paar dagen al door ruim tweehonderd mensen ondertekend.

De vakbond constateert dat er nog steeds een personeelstekort is bij de beveiliging, al is dat niet zo nijpend als vorig jaar, toen grote rijen op de luchthaven ontstonden. Het tekort heeft met name impact op de vrouwelijke bezetting, aldus CNV. Alleen vrouwen mogen namelijk vrouwen fouilleren. De petitie is een initiatief van personeel van G4S Aviation Security, een van de beveiligingsbedrijven op Schiphol.

“Veel vrouwen lopen op hun tandvlees. Een deel vertrekt uit onvrede, waardoor de druk op de anderen nog groter wordt”, legt CNV-onderhandelaar Erik Maas uit. “We roepen Schiphol en de beveiligingsbedrijven met klem op om de noodkreet van de vrouwen serieus te nemen en snel werk te maken van de suggesties die zij doen.”

Schiphol laat in een reactie weten dat er voor de meivakantie een scheve verhouding was ontstaan bij de beveiliging. Daarom is tijdens een wervingscampagne ingezet op het aantrekken van vrouwelijke medewerkers. De afgelopen tijd is de verhouding daarmee rechtgetrokken: 60 procent is nu man, 40 procent vrouw. “Idealiter werken we toe naar een 50/50-verdeling, dus uiteraard blijven we nieuwe collega’s werven”, aldus de luchthaven.