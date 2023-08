Damrak wacht op vervolg cijferseizoen en inflatie VS

Op de Amsterdamse beurs wordt dinsdag vooral gewacht op het vervolg van het cijferseizoen. Na een korte onderbreking komt de stroom van bedrijfsresultaten woensdag weer op gang met kwartaalcijfers van ABN AMRO en supermarktconcern Ahold Delhaize.

Verder wordt gelet op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat. Beleggers hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld zodat de Amerikaanse centrale bank de rente niet nog verder hoeft te verhogen.

In Nederland bevestigde statistiekbureau CBS dat de kosten van het levensonderhoud in juli met 4,6 procent zijn gestegen. In juni gingen de consumentenprijzen nog met 5,7 procent omhoog. De afname van de inflatie komt vooral door de dalende prijzen van energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. De prijzen van motorbrandstoffen hadden een verhogend effect op de inflatie doordat de accijnzen van motorbrandstoffen per 1 juli weer zijn verhoogd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. In Frankfurt kwam Bayer met resultaten. Het Duitse chemieconcern, dat eind juli al een waarschuwing gaf, leed afgelopen kwartaal een miljardenverlies.

De Aziatische markten lieten dinsdag een gemengd beeld zien na tegenvallende Chinese handelscijfers. Zowel de export als de import daalden afgelopen maand sterk, wat wijst op een zwakke buitenlandse en binnenlandse vraag naar Chinese goederen. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,6 procent en de Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de plus.

Op het Damrak blijft PostNL in de belangstelling staan. De post- en pakketbezorger werd maandag 9,5 procent meer waard dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook verhoogde het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar. Topvrouw Herna Verhagen zei daarnaast tegen De Telegraaf dat het bedrijf met het nieuwe kabinet in gesprek wil over een aanpassing van de Postwet, omdat de postbezorging in sommige delen van het land onder druk staat.

De Europese beurzen lieten maandag weinig beweging zien. De AEX sloot 0,1 procent lager op 772,13 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,2 procent hoger op 35.473,13 punten.

De euro was 1,0995 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 82,02 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 85,38 dollar per vat.