Energieagentschap: olieproductie VS dit jaar naar recordhoogte

De Verenigde Staten denken dit jaar meer olie te kunnen produceren dan eerder verwacht. Eerder werd uitgegaan van een dagelijkse productie van 12,6 miljoen vaten, dat is nu 12,8 miljoen vaten, meldt het Amerikaanse energieagentschap Energy Information Administration (EIA). Dat zou een record zijn.

De extra productie zorgt voor relatief meer aanbod op de wereldwijde oliemarkt. Rusland heeft eerder juist de productie verlaagd, evenals andere landen die deel uitmaken van oliekartel OPEC+. Een van die landen, Saudi-Arabiƫ, kondigde vorige week nog aan de productieverlaging met een maand te verlengen. Het land zou zelfs nog dieper in de productie kunnen gaan snijden om de olieprijzen te stutten.

De totale olieproductie zal volgend jaar groeien tot 103 miljoen vaten per dag, verwacht de EIA. Dat is een stijging van 1,7 miljoen vaten per dag in vergelijking met dit jaar. 70 procent van die groei komt voor rekening van de landen die geen lid zijn van de OPEC+. Dat zijn naast de VS bijvoorbeeld Braziliƫ, Canada en Noorwegen. De Amerikaanse productie zal gedurende 2024 bovendien stijgen tot 13,1 vaten per dag, denkt de EIA.