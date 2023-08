Eurocontrol: vluchten Europa weer bijna op niveau van voor corona

Het aantal vluchten in Europa lag vorige maand weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie, meldt de Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Voor het eerst sinds de pandemie is meer dan een miljoen keer gevlogen in een maand. Dat gebeurde voor het laatst in september vier jaar geleden.

In juli 2019 lag het aantal vluchten nog wel hoger, namelijk op bijna 1,1 miljoen. Daarom is het totale vliegverkeer volgens Eurocontrol nog niet helemaal op het niveau van voor corona. In ongeveer de helft van de lidstaten vlogen wel meer vliegtuigen dan in juli 2019 of net zoveel. Vooral in Zuidoost-Europa werd meer gevlogen.

Vluchten liepen wel vaker vertraging op dan een jaar geleden. Dat komt volgens Eurocontrol door het weer, bijvoorbeeld door onweersbuien in onder meer Duitsland en Hongarije.