FT: Google praat met muzieklabel UMG over AI-tool voor muziek

Google voert gesprekken met muzieklabel Universal Music Group over het verwerven van muziekrechten voor het maken van een AI-tool. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De tool moet het mogelijk maken voor mensen om zelf muziek te maken met daarin stemmen en melodieën van hun favoriete muziek en artiesten.

De artiesten zelf moeten uiteindelijk gaan profiteren van deze door fans gemaakte zogeheten deepfakenummers. Zij zouden wel zelf mogen kiezen om mee te doen, stellen de bronnen. Al bevinden de gesprekken zich volgens de Financial Times nog in een vroeg stadium en is het nog niet zeker of er überhaupt een product uitkomt. Volgens een van de bronnen zou Google ook hebben gesproken met Warner Music Group.

De krant haalt verschillende voorbeelden aan waarin AI al wordt toegepast op muziek. Zo is de stem van Frank Sinatra volgens de krant al eens gebruikt in het hiphopnummer Gangsta’s Paradise. De stem van Johnny Cash werd dan weer gebruikt voor de popsingle Barbie Girl.

Bekende artiesten die onder UMG vallen zijn bijvoorbeeld Ariane Grande, The Beatles, U2 en The Rolling Stones. Nederlandse artiesten die werken voor het label zijn onder meer Anouk en Kensington.