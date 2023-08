LTO-voorzitter wil alternatief landbouwakkoord schrijven

Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouworganisatie LTO, wil zelf aan de slag om een alternatief conceptlandbouwakkoord te schrijven. “Ik ga een rondje doen langs alle partijen die aan het landbouwakkoord hebben gewerkt”, zei hij dinsdag in het radioprogramma Sven op 1.

Van der Tak wil weten of er met betrokken organisaties op hoofdlijnen afspraken zijn te maken. Hij benadrukt dat het niet om een heel nieuw landbouwakkoord gaat. “Gewoon een beknopte afspraak tussen partijen met wat de grootste opgaven zijn, de grote verschillen en wat voor oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Als we dat kunnen neerleggen bij een nieuwe informateur, dan is het echt van belang dat wij niet op onze handen blijven zitten”, stelt de voorzitter.

Met de vorige onderhandelingen ging het volgens Van der Tak mis bij het perspectief bieden aan boeren en boerenbedrijven. Boeren waren niet meer verzekerd van perspectief op een inkomen. Hij wil wil ook dat er aan het wantrouwen gewerkt gaat worden. “We moeten met elkaar aan de slag om te zien waar je het eens kan zijn.”

Eerder dit jaar liepen de onderhandelingen over het landbouwakkoord stuk. Van der Tak zei na het klappen van het akkoord dat er geen vertrouwen meer was. De LTO schreef op haar website dat er steeds meer goede intenties waren bij het kabinet, “maar van intenties kan een boer niet leven”.

Landbouwminister Piet Adema zou na het mislukken van de onderhandelingen aan de slag gaan met een nieuw voorstel dat in september gepresenteerd zou worden. Maar met de val van het kabinet zit dit er voorlopig niet meer in.