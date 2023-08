Moeder Facebook krijgt Noorse boete vanwege persoonlijke reclames

Meta Platforms, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, moet een miljoen kroon boete per dag betalen aan Noorwegen, aldus de Noorse toezichthouder voor bescherming van persoonsgegevens. Dat bedrag komt neer op ruim 89.000 euro. Meta krijgt deze boete omdat het nog steeds data verzamelt van Noorse gebruikers voor persoonlijke advertenties.

Vanaf volgende week maandag gaan de boetes in. Die lopen tot begin november, maar de toezichthouder kan de straf permanent maken.

De toezichthouder legde Meta vorige maand een tijdelijk verbod op om gebruikers van Facebook en Instagram gerichte reclames te laten zien. Meta had tot vorige week vrijdag de tijd om aan het verbod te voldoen. Bij persoonlijke reclames worden advertenties geplaatst op basis van het internetgedrag van gebruikers. Dat is volgens toezichthouder Datatilsynet illegaal en een inbreuk op privacy. Meta mag overigens nog wel persoonlijke advertenties laten zien aan gebruikers die daar zelf goedkeuring voor geven, of aan de hand van gegevens die gebruikers in hun biografie op Facebook en Instagram schrijven.

Mogelijk neemt de Europese privacytoezichthouder EDPB dezelfde stap als Noorwegen. De EDPB bepaalde in december dat Meta alleen nog maar gerichte advertenties mag tonen als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Meta houdt zich na verschillende wijzigingen volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie nog steeds niet aan de regels. Eerder kreeg Meta al Europese boetes van honderden miljoenen euro’s voor privacyschendingen.