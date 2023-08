Passagiersaantallen luchthaven Frankfurt fors omhoog

De luchthaven van Frankfurt heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer passagiers verwelkomd, maar van volledig herstel van de coronacrisis is nog geen sprake. Volgens de grootste luchthaven van Duitsland waren er bijna 27 miljoen reizigers, een toename van 30 procent vergeleken met vorig jaar. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 ligt het aantal passagiers op Frankfurt Airport nog wel altijd een vijfde lager.

De groei zorgt wel voor meer inkomsten voor luchthavenexploitant Fraport. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 34 procent tot 1,8 miljard euro. Er werd een nettowinst geboekt van 85 miljoen euro. Dat was nog een verlies van ruim 53 miljoen euro een jaar eerder.

Fraport stelt dat er sterke vraag is naar vakantiereizen naar warme landen en dat ook het zakelijke verkeer herstel laat zien. Ook wordt er meer internationaal gevlogen, naar onder meer bestemmingen in Noord-Amerika.

Bij het vrachtvervoer op Frankfurt was er wel krimp, vanwege de afzwakkende wereldeconomie en hoge inflatie, aldus Fraport.

Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld. Frankfurt is de thuisbasis van Lufthansa. De Duitse luchthaven behoort samen met Schiphol, London Heathrow en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste vliegvelden van West-Europa.