Slechts enkele stijgers op lager gesloten Damrak

De beurzen op het Damrak stonden aan het einde van de handelsdag op dinsdag flink lager. Beleggers deden het rustig aan, waarbij met name werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer. Dat verschijnt donderdag. De hoop is dat de inflatie van de grootste economie ter wereld dusdanig is afgekoeld dat de Federal Reserve stopt met het verhogen van de rente.

Naast dat inflatiecijfer wachtten beleggers ook op de voortzetting van het cijferseizoen. Zo presenteren woensdag onder meer ABN AMRO en elektrische bussenfabrikant Ebusco hun kwartaalcijfers, evenals Ahold Delhaize. Alleen die laatste liet dinsdag een stijging zien, van 1 procent. Ebusco en ABN AMRO verloren tot 1,6 procent.

De AEX zakte 0,7 procent tot 767,00 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 903,06 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 1,1 procent.

Op de beurs van Milaan gingen de Italiaanse banken UniCredit (min 5,9 procent) en Intesa Sanpaolo (min 8,7 procent) onderuit. Aanleiding lijkt het nieuws dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de zogeheten overwinsten van banken in het land. De stap volgt op kritiek van premier Giorgia Meloni op de aanhoudende renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB). De banken zien daardoor hun winsten flink stijgen door hogere rente-inkomsten. Spaarders ontvangen echter maar weinig meer rente, terwijl de leenkosten van bedrijven en huishoudens fors zijn gestegen.

Maar niet alleen in Italië moesten banken het ontgelden. Zo besloot kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaarderingen voor verschillende kleinere banken in de Verenigde Staten te verlagen. Moody’s waarschuwde bovendien dat de ratings van sommige grote banken mogelijk kunnen volgen. Naast ABN AMRO zakte ook ING, met 2,1 procent, waardoor de bank in de staartgroep van de AEX eindigde.

De schaarse stijgers op Beursplein 5 bestonden verder onder meer uit muziekmaatschappij Universal Music Group (plus 0,8 procent), tankopslag Vopak (plus 0,9 procent) en gamebedrijf Azerion (plus 1,2 procent).

De euro was 1,0952 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 81,63 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 85,08 dollar per vat.