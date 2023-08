Sterkste daling Chinese export sinds 2020

De Chinese export is in juli voor de derde maand op rij afgenomen en liet daarbij de grootste daling zien sinds juli 2020. De daling vormt een nieuw bewijs dat de fabrikanten in het land moeite hebben om klanten te vinden voor hun producten doordat consumenten wereldwijd voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie en hogere rentetarieven.

De uitvoer van de op één na grootste economie ter wereld nam vorige maand met 14,5 procent af. De daling was groter dan verwacht. Economen hadden gerekend op een exportdaling met 12,5 procent. Afgezien van een korte opleving in maart en april, is de Chinese export al sinds oktober vorig jaar voortdurend aan het dalen.

De dreiging van een recessie in de Verenigde Staten en Europa, in combinatie met hoge inflatie, heeft de afgelopen maanden bijgedragen aan een verzwakking van de internationale vraag naar Chinese producten. Ook de binnenlandse vraag bleef echter zwak. De import daalde namelijk met 12,4 procent, terwijl economen uitgingen van een daling met 5 procent. De invoer daalt al negen maanden op rij.

De wereldwijde vraag naar goederen was de afgelopen drie jaar een sterke aanjager van de Chinese economische groei, maar die begon eind 2022 af te nemen. Nu de wereldwijde groei lijkt te vertragen en veel centrale banken de rente nog steeds verhogen om de inflatie te drukken, is het onwaarschijnlijk dat de Chinese overheid kan rekenen op een sterke exportvraag om de economie uit het slop te trekken. De daling van de import wijst daarbij ook op zwakte van de binnenlandse vraag.

De Chinese economie groeide in april-juni slechts met 0,8 procent op kwartaalbasis, terwijl de jeugdwerkloosheid een recordhoogte van meer dan 20 procent heeft bereikt. De Chinese regering is dan ook op zoek naar meer stimulansen om de binnenlandse groei te ondersteunen.

De topleiders van het land, bekend als het politbureau, hebben vorige maand al een 20-puntenplan uitgebracht om de consumptie over de hele linie te verhogen, van huisvesting, cultuur en toerisme tot elektrische voertuigen. Ook heeft de centrale bank de afgelopen weken ook verschillende rentetarieven verlaagd om de economie nieuw leven in te blazen.

De Chinese overheid heeft voor dit jaar slechts een bescheiden groeidoel van ongeveer 5 procent gesteld. De Chinese premier Li Qiang heeft al gewaarschuwd dat het niet gemakkelijk zal zijn om deze te halen.