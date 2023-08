TSMC akkoord met bouw nieuwe chipfabriek in Duitsland

Het Taiwanese chipconcern TSMC heeft dinsdag groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe chipfabriek bij de Duitse stad Dresden. Het bedrijf werkt daarbij samen met de Duitse bedrijven Robert Bosch en Infineon en de van oorsprong Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors.

De partijen hebben een samenwerkingsverband opgezet voor de bouw van de fabriek die tegen het einde van 2027 moet gaan beginnen met het produceren van computerchips. Met het project is een investeringsbedrag gemoeid van meer dan 10 miljard euro, wat voor een groot deel bestaat uit subsidies van de Duitse overheid en de Europese Unie.

De fabriek komt te staan onder leiding van TSMC, dat een belangrijke klant is van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In het samenwerkingsverband krijgen de Taiwanezen een belang van 70 procent. Robert Bosch, Infineon en NXP krijgen ieder 10 procent van de joint venture. Infineon heeft in Dresden al een eigen grote chipfabriek.

De nieuwe chipfabriek moet Europa helpen om minder afhankelijk te worden van chipleveringen uit Aziƫ. De halfgeleiders uit de TSMC-vestiging bij Dresden gaan onder meer naar de auto-industrie.