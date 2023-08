Vegaburgerfabrikant Beyond Meat onderuit op Wall Street

Beyond Meat ging dinsdag hard onderuit op de aandelenbeurzen van New York. De fabrikant van vleesvervangers leed afgelopen kwartaal minder verlies, maar zag de omzet flink dalen. Vooral de verkopen van de vegetarische alternatieven voor burgers en worstjes in de Verenigde Staten vielen tegen. Ook werd de omzetverwachting voor het hele jaar verlaagd. Het aandeel werd 19,2 procent lager gezet.

Ook in de Amerikaanse bankensector werden verliezen geleden. Dat kwam mede doordat kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaarderingen voor tien kleinere banken in de Verenigde Staten heeft verlaagd. Daarnaast waarschuwde Moody’s dat de ratings van zes grotere banken, waaronder Bank of New York Mellon en US Bancorp, mogelijk ook worden verlaagd. Bank of New York Mellon en US Bancorp zakten tot 4,4 procent. Andere banken als Goldman Sachs en Bank of America verloren tot 2,6 procent.

Beleggers deden het verder rustig aan na de opleving een dag eerder. Een flinke daling van de Chinese export en import zorgden daarbij voor terughoudendheid. Ook wordt gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag verschijnt. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld zodat de Amerikaanse centrale bank de rente niet nog verder hoeft te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 35.228 punten. De hoofdindex boekte maandag nog de grootste dagwinst sinds 15 juni. De brede S&P 500 zakte ook 0,7 procent tot 4487 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 13.884 punten.

UPS zakte 1,6 procent. De grote Amerikaanse post- en pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht en verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Ook denkt het bedrijf minder winstgevend te zijn door de onlangs gesloten overeenkomst met de vakbond over een loonsverhoging voor het personeel.

Restaurant Brands International won 2,1 procent, na goed ontvangen resultaten van het moederbedrijf van Burger King en de Canadese koffieketen Tim Horton’s. De totale verkopen van alle vestigingen binnen Restaurant Brands wereldwijd kwamen uit op ruim 10,9 miljard dollar, tegen bijna 9,8 miljard dollar een jaar eerder. Burger King nam daarvan 6,9 miljard dollar voor zijn rekening.

De euro was 1,0944 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 80,70 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 84,11 dollar per vat.