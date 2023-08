Website ov-koepel nog steeds uit de lucht door ddos-aanval

De website van OV-NL, de vereniging van openbaarvervoerbedrijven, is dinsdag nog steeds onbereikbaar. De site werd maandag platgelegd door een ddos-aanval. De verantwoordelijkheid daarvoor is volgens cyberbeveiligers opgeëist door pro-Russische hackers, als wraak voor Nederlandse steun aan Oekraïne.

Het is niet duidelijk of de aanval zelf nog gaande is, of dat het tijd kost om de site weer online te krijgen en de systemen te herstellen na de aanval. Een woordvoerder van OV-NL heeft daar geen informatie over.

Ook de site van Maastricht Aachen Airport werd maandag aangevallen, maar die werkt inmiddels weer zoals het hoort. De digitale aanvallen hadden geen gevolgen voor het werk. Alle vliegtuigen, treinen, trams, bussen en metro’s konden gewoon aankomen en vertrekken.

De ddos-aanvallen zouden het werk zijn van de pro-Russische hackersgroep NoName05716. De hackers zouden eerder de sites van de Rechtspraak, de Eerste Kamer en de havens van Rotterdam, Amsterdam, Den Helder, Eemshaven/Delfzijl en Vlissingen/Terneuzen hebben aangevallen. Ook die aanvallen hadden geen directe gevolgen voor het werk daar, het waren vooral speldenprikken. In andere landen die Oekraïne steunen, zou NoName05716 ook ddos-aanvallen hebben uitgevoerd.

Bij een ddos-aanval wordt een server overspoeld met verkeer, vaak vanaf gekaapte apparaten. De server kan die toestroom daardoor niet aan en bezwijkt onder de druk, waardoor de site onbereikbaar wordt.