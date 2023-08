ABN AMRO grootste daler in AEX na cijfers, Shell bovenaan

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met kleine winst gesloten. ABN AMRO stond onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak na bekendmaking van kwartaalcijfers. Ook supermarktconcern Ahold Delhaize opende de boeken en werd daarop eveneens lager gezet. Shell profiteerde van de stijgende olie- en gasprijzen en was koploper in de hoofdindex.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 770,22 punten, waarmee de verliesbeurt van een dag eerder deels werd goedgemaakt. De MidKap ging 0,5 procent vooruit tot 907,56 punten. De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten koerswinsten tot 0,8 procent zien.

ABN AMRO ging ruim 2 procent omlaag. Het financiƫle concern wist de kwartaalwinst bijna te verdubbelen dankzij de gestegen rente, maar beleggers maakten zich zorgen over de kosten. ABN AMRO verwacht namelijk niet langer zijn kostendoelstelling voor 2024 te zullen halen. Ook waren investeerders teleurgesteld dat de bank het besluit om eventueel nog meer eigen aandelen in te kopen heeft uitgesteld tot de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal.

Ahold Delhaize zakte 0,7 procent. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en webwinkel bol.com zag de nettowinst dalen als gevolg van onder meer gestegen energiekosten en de stakingen in BelgiĆ«. Topman Frans Muller sprak desondanks van “sterke prestaties” en zei meer aanwijzingen te zien dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is.

Shell was koploper in de AEX met een winst van 2 procent. Ook het Britse BP en het Franse TotalEnergies hadden een goede dag met plussen tot 3,4 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 83,66 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 86,68 dollar per vat. Dat is bijna het hoogste niveau van dit jaar. Ook de Europese gasprijs zat fors in de lift.

In de MidKap ging Alfen aan kop met een plus van bijna 5 procent. De laadpalenmaker werd door de Amerikaanse investeringsbank Jefferies van de verkooplijst gehaald. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en biotechnoloog Galapagos sloten de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met dalingen tot 1,6 procent.

In Frankfurt klom Delivery Hero 4,7 procent. De Duitse maaltijdbezorger verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder.