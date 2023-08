Bloomberg: eigenaar parfumerieketen Douglas onderzoekt beursgang

Investeringsbedrijf CVC Capital Partners onderzoekt de mogelijkheden van een beursgang van parfumerieketen Douglas. De waarde van het Duitse winkelbedrijf, dat in Nederland meer dan honderd vestigingen heeft, zou daarbij worden geschat op ruim 7 miljard euro, melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

CVC Capital Partners, dat sinds 2015 eigenaar is van Douglas, werkt volgens ingewijden samen met de onafhankelijke adviseur Rothschild & Co om de opties te onderzoeken van een mogelijke beursintroductie van de parfumerieketen in 2024. De voorkeur zou daarbij uitgaan naar een notering aan de beurs in Frankfurt.

De bronnen benadrukken wel dat het onderzoek nog aan de gang is en er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. Ook hangt de waardering en timing van de beursgang af van de omstandigheden op de aandelenmarkten, de vraag van investeerders en de prestaties van het bedrijf. Vertegenwoordigers van CVC en Rothschild wilden niet reageren op de plannen. Een woordvoerder van Douglas was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Douglas, dat wordt geleid door de Nederlandse topman Sander van der Laan, heeft in de afgelopen jaren al vaker een terugkeer naar de beurs overwogen. Zo maakte het bedrijf in 2015 bekend weer naar de beurs te zullen gaan. Enkele dagen na die aankondiging kocht CVC het bedrijf echter van investeerder Advent International en de oprichtersfamilie Kreke voor ongeveer 2,8 miljard euro. Advent had het verlieslatende Douglas in 2013 van de beurs in Frankfurt gehaald.

In 2020 deden ook al geruchten de ronde dat CVC het bedrijf weer naar de beurs zou willen brengen. Douglas heeft ongeveer 1800 winkels in Europa en behaalde in het boekjaar 2022 een omzet van 3,7 miljard euro.