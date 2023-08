Chipbedrijven helpen AEX aan winst, ABN AMRO onderaan

De AEX-index op het Damrak wist woensdag weer op te veren na de verliesbeurt een dag eerder. Vooral de chipbedrijven ASML en Besi deden daarbij goede zaken. De resultaten van ABN AMRO en Ahold Delhaize konden beleggers echter niet bekoren. De bank en het supermarktconcern waren de enige dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen.

ABN AMRO zakte bijna 3 procent. De bank wist de kwartaalwinst bijna te verdubbelen dankzij de gestegen rente, maar beleggers maakten zich zorgen over de kosten. Het financiƫle concern verwacht namelijk niet langer zijn kostendoelstelling voor 2024 te zullen halen. Ook waren beleggers teleurgesteld dat de bank het besluit om eventueel nog meer eigen aandelen in te kopen heeft uitgesteld tot de publicatie van vierdekwartaalcijfers.

Ahold Delhaize verloor ruim 1 procent. Het moederbedrijf van Albert Heijn zag nettowinst dalen als gevolg van onder meer gestegen energiekosten en de stakingen in BelgiĆ«. Topman Frans Muller sprak desondanks van “sterke prestaties” en zei meer aanwijzingen te zien dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 774,11 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 909,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

De beurs in Milaan steeg 1,9 procent onder aanvoering van de banken. Dinsdag ging de Italiaanse beurs nog onderuit door koersverliezen bij de Italiaanse banken. Die volgden op plannen van de Italiaanse regering om extra belasting te heffen op de miljardenwinsten die de banken boeken vanwege de hogere rente. De Italiaanse regering verklaarde later echter dat de nieuwe belasting slechts zal gelden voor een klein deel van de winst.

Naast Besi (plus 1,9 procent) en ASML (plus 1,7 procent) stonden staalproducent ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell in de kopgroep van de AEX, met winsten van rond de 1,6 procent. In de MidKap ging Alfen aan kop met een plus van 7 procent. De laadpalenmaker werd door de Amerikaanse investeringsbank Jefferies van de verkooplijst gehaald.

Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (plus 1,8 procent) profiteerde van sterke resultaten van branchegenoot Delivery Hero. De Duitse maaltijdbezorger verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar en werd bijna 10 procent hoger gezet in Frankfurt.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 83,60 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 86,72 dollar per vat.