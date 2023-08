Cijfers ABN AMRO en Ahold Delhaize centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de resultaten van de AEX-fondsen ABN AMRO en Ahold Delhaize. ABN AMRO wist de kwartaalwinst bijna te verdubbelen dankzij de gestegen rente. De hogere rente stuwt momenteel de resultaten van alle banken. Zo hoeven ze nu zelf geen rente meer te betalen over geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen en kunnen ze betere marges maken op bijvoorbeeld spaargeld. Ook vielen er voorzieningen vrij van geld dat ABN AMRO eerder apart had gezet voor leningen die mogelijk niet meer terugbetaald zouden worden.

Ahold Delhaize zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen tot dik 22 miljard euro. De nettowinst daalde wel als gevolg van onder meer gestegen energiekosten en de stakingen in België. Topman Frans Muller sprak desondanks van “sterke prestaties” en zei meer aanwijzingen te zien dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is. Het moederbedrijf van Albert Heijn handhaafde ook zijn winstverwachting voor het hele boekjaar.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de min.

De Chinese beurzen gingen licht omlaag nadat was gebleken dat de consumentenprijzen in het land vorige maand zijn gedaald. In China is daarmee voor het eerst in meer dan twee jaar sprake van deflatie. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,3 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent.

Op het Damrak kwam ook Ebusco met cijfers. Topman Peter Bijvelds sprak daarbij van een teleurstellende eerste helft van 2023, waarin het nettoverlies flink is opgelopen. De fabrikant van elektrische bussen, die in juli al had gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten, kon in de eerste zes maanden van het jaar minder bussen afleveren dan verwacht door productieproblemen en personeelstekorten.

Pharming staat eveneens in de belangstelling. De biotechnoloog meldde dat de eerste patiënt is behandeld in een studie in Japan waarin het middel leniolisib wordt onderzocht voor de behandeling van APDS bij volwassen en kinderen van twaalf jaar en ouder. APDS is en zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro was 1,0971 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 82,72 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 85,98 dollar per vat.