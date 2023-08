ING: bedrijven lopen klussen mis met wagens op diesel of benzine

Ondernemers met een bestelwagen op benzine of diesel kunnen over anderhalf jaar geen klussen meer aannemen in milieuzones die sommige gemeenten dan hebben ingesteld. Hiervoor waarschuwt duurzaamheidsmanager Erik Slaaf bij ING Lease na berichtgeving in De Telegraaf. Veel ondernemers hebben volgens hem minder tijd dan ze denken om zo rendabel mogelijk duurzame bestelbussen te kopen.

Enkele tientallen gemeenten hebben tot nu toe plannen gemaakt voor een zogeheten zero-emissiezone voor goederenvervoer, meldde Natuur & Milieu eerder. In zulke gebieden mogen alleen voertuigen komen die geen CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoten, om bijvoorbeeld winkels te bevoorraden. De zones komen vanaf 1 januari 2025 in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Assen en Dordrecht. Auto’s en andere voertuigen moeten dan rijden op elektriciteit of een andere duurzame brandstof.

Van de 990.000 bestelbusjes die nu in Nederland rijden is 1,4 procent elektrisch, zegt Slaaf. Bedrijven moeten volgens hem “snel tempo” maken met het aanschaffen van voertuigen die niet op benzine of diesel rijden. “Stel je de investering in elektrische voertuigen uit tot het laatste moment, dan loop je het risico dat in één keer veel dure bedrijfswagens tegelijk aanschaft moeten worden.” Alle bedrijfsvoertuigen stap voor stap verduurzamen is volgens hem beter omdat ondernemers dan subsidie kunnen krijgen.

Voor nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen is een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Netbeheerders waarschuwen dat het net op steeds meer plekken vol raakt. Mensen moeten dan langer wachten voordat ze een nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Slaaf raadt aan om niet te lang te wachten met het aanvragen van een aansluiting. “Hoe langer je de overstap uitstelt, hoe langer de rij wachtenden wordt.”